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الصين تصدر لوائح لمنع احتكار قطاع الإنترنت

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الصين تصدر لوائح لمنع احتكار قطاع الإنترنت الصين تصدر لوائح لمنع احتكار قطاع الإنترنت

مصراوي Masrawy

09:26 م الأحد 07 فبراير 2021

بكين - (د ب أ)

كشفت الصين النقاب عن النسخة الرسمية للقواعد التي تهدف إلى التخلص من الممارسات الاحتكارية في صناعة الإنترنت، اليوم الأحد، بعد أن طلبت أولاً تعليقات على مسودة المبادئ التوجيهية منذ نوفمبر من العام الماضي.

وستدخل القواعد حيز التنفيذ على الفور، وفقًا لبيان صادر عن إدارة الدولة لتنظيم السوق، وهي هيئة معنية مكافحة الاحتكار في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، عن الهيئة قولها إن اللوائح ستعمل على كبح السلوكيات المناهضة للمنافسة مثل مشاركة بيانات المستهلك الحساسة وتشكيل تحالفات تضغط على المنافسين الأصغر، ودعم الخدمات الأقل تكلفة على المنافسين.

وكان المكتب السياسي الصيني، أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي قد تعهد في اجتماع نهاية العام الماضي بتعزيز جهود مكافحة الاحتكار في عام 2021.

وبعد أقل من أسبوعين من الاجتماع، بدأت الصين التحقيق في مجموعة "علي بابا" القابضة المحدودة لممارسات احتكارية مزعومة.

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