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مصرع شاب انهيار حفرة تنقيب عن الآثار بسوهاج

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مصرع شاب انهيار حفرة تنقيب عن الآثار بسوهاج مصرع شاب انهيار حفرة تنقيب عن الآثار بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:41 م الأحد 07 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كثفت قوات وحدة الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج بإشراف العميد حسام المصري، مدير الإدارة جهودها، مساء اليوم الأحد، لانتشال جثة شاب لقي مصرعه جراء انهيار حفرة تنقيب عن الآثار في منزل بمركز أخميم.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمصرع شاب في حفر أثناء تنقيبه عن الآثار ناحية الترعة المردومة دائرة مركز شرطة أخميم.

انتقلت قوات الحماية المدنية ومأمور وضباط المركز إلى مكان البلاغ. وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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