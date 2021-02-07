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فودة يدعو الجانب الكازاخستاني لاستغلال الفرص الاستثمارية بجنوب سيناء

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فودة يدعو الجانب الكازاخستاني لاستغلال الفرص الاستثمارية بجنوب سيناء فودة يدعو الجانب الكازاخستاني لاستغلال الفرص الاستثمارية بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

09:39 م الأحد 07 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

دعا اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساعد وزير الصناعة والتجارة، بدولة كازاخستان، ونائب وزير الخارجية، والسفير الكازاخستاني بمصر ونائبه، ورئيس لجنة السياحة الكازاخستاني، ونائب محافظ أحد الولايات الكازاخستانية، وممثلي عددًا من الشركات الكازاخستاني، إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توجد بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك اليوم الأحد خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكازاخستاني، بقاعة المؤتمرات الكبرى في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة 109 شركة من كبار الشركات الكازاخستية في مختلف القطاعات الاقتصادية، و الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي .

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن المحافظة بها العديد من المواد التعدينية التي لم تكتشف بعد، لافتًا إلى أنه جاري التخطيط لإنشاء مدينة صناعية تقوم على الصناعات التعدينية بالمحافظة.

وأشار إلى بروتوكول التوأمة التي جرى توقيعه بين مدينتي شرم الشيخ والماطى الكازاخستانية، لدفع التعاون في كافة المجالات.

وأكد أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة على استعداد للتعاون، وازالة كافة المعوقات التي من شأنها أن تعيق وتيرة البناء، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة لزيادة التعاون الاستثماري والتجاري، لافتًا إلى أن جنوب سيناء استقبلت خلال الفترة الماضية العديد من السياح من دولة كازاخستان.​

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