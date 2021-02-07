ننشر نتيجة انتخابات نقابة المحامين في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن نتيجة انتخابات نقابة المحامين في دائرتي المحافظة.

وقال محمد عمر حسونة، عضو مجلس نقابة المحامين بالوادي الجديد، اليوم الاحد، في تصريح خاص لـ" مصراوي "، إن الانتخابات أسفرت عن فوز محمد بشير، نقيب المحامين بالمحافظة السابق بالمقعد بعد حصوله على 133 صوتا، حيث تنافس على مقعد النقيب بالمحافظة 3 محامون، وهم محمد بشير، وخالد بنداراني والذي حصل على 103 صوتا، وسيد قناوي، وحصل على 58 صوتا.

أضاف محمد، أن نسبة الحضور بلغت 85.07 % حيث إن إجمالي من لهم حق التصويت هم 350 محاميا، بينما بلغ عدد الحاضرين 300 بواقع 204 في الدائرة الأولى بالخارجة و 96 في الدائرة الثانية بالداخلة، كما فاز 7 محامون لعضوية مجلس النقابة بالمحافظة وهم" محمد عمر حسونة – أحمد عبد النعيم – محمود عبد الشكور – محمد جمعة مهدي – محمد سيد مرزوق – هاني مهران – محمد نور" بينما فاز بمقعد الشباب محمد سيد دغبوش.

وأشار محمد، إلى تقديم طعن من المحامي سيد قناوي، مطالبًا إعادة فرز الأصوات في العملية الانتخابية.

وكانت قد شهدت انتخابات المحامين بالنقابة الفرعية بالوادي الجديد، اليوم الأحد إقبالا كبيرا، من جانب المحامين المقيدين بالكشوف المسددين للاشتراكات، والبالغ عددهم 350 محاميًا على مستوى مراكز المحافظة لاختيار النقيب و7 أعضاء لمجلس إدارة النقابة الفرعية، واختيار عضو لمقعد الشباب والتصويت علي الميزانية.