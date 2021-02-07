أحمد البدراوي نقيبًا لمحامين جنوب ومحمد الجاحر لشمال أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أسفرت النتائج الرسمية لفرز الأصوات بانتخابات نقابتي شمال وجنوب محامين أسيوط، اليوم الأحد، عن فوز أحمد البدراوي بمقعد النقيب لجنوب أسيوط بإجمالي عدد أصوات 802 صوت، فيما فاز محمد كمال الجاحر بمقعد النقيب لشمال أسيوط بإجمالي عدد أصوات 933 صوتًا.

وفاز بمقعد الشباب المحامي ضياء الدين سالم، فيما تواصل اللجنة المشرف علي انتخابات نقابتي شمال وجنوب محامين أسيوط، فرز الأصوات لباقي مقاعد النقابتين داخل 15 لجنة بمختلف محاكم المحافظة.

ويتنافس على مقعد النقيب بنقابة جنوب أسيوط 4 مرشحين وعلى مقعد الشباب بنقابة جنوب أسيوط 9 مرشحين بينما يتنافس على مقاعد العضوية 26 مرشحًا. وفي نقابة شمال أسيوط يتنافس 3 مرشحين على مقعد النقيب بينما يتنافس على مقعد الشباب 11 مرشحًا و23 مرشحًا يتنافسون على مقاعد الأعضاء.

قال محمد عبد العظيم كركاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمشرف العام على نقابتي جنوب وشمال أسيوط، إن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي وفي أجواء تسودها المحبة بين المرشحين دون أي شكاوى ، مشيرًا إلى نزاهة العملية الانتخابية بنقابة المحامين لا تفرق مع المرشحين من يكون نقيبًا أو عضوًا جميعهم في الآخر أسرة واحدة تحت مظلة نقابة المحامين .

وأشار "كركاب" إلى أن إعداد 8 مقار للانتخابات في نقابة جنوب أسيوط وإقامة سرادقات بفناء المحاكم كل مركز في مقره وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تخصيص باب لدخول الناخبين وآخر لخروجهم بعد انتهاء عملية التصويت.

وأضاف كركاب أن عدد من لهم حق التصويت بلغ 4040 عضوًا بالجمعية العمومية لنقابة المحامين جنوب أسيوط و3548 عضوًا بنقابة المحامين شمال أسيوط.​