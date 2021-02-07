الاغا: غدد هرمون النمو لا يمهد لزيادة الوزن.. والاستجابة عند الأطفال الرياضيين أفضل

★ ★ ★ ★ ★

محذرًا من المعلومات المغلوطة التي تعيق الاستعداد النفسي للعلاج

حذر أستاذ الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الاغا، أفراد المجتمع، من اتباع أي معلومات خاطئة عن العلاج بهرمون النمو للأطفال، موضحًا أنه توجد الكثير من المعلومات المغلوطة عن هرمون النمو لدى عامة الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية لدرجة مبالغ فيها، ما يؤثر على الاستعداد النفسي للانتظام على العلاج، لهذا من الضروري أخذ المعلومات من الطبيب المعالج المتخصص في مجال الغدد الصماء وليس من أي مصدر أو تخصص آخر.

العلاج ليس كورسات

وأوضح، أن النمو مرتبط بالبلوغ أكثر من ارتباطه بالعمر الزمني فعلى سبيل المثال لربما يكون الطفل صغيرًا عمريًا لكنه بالغ فلا يستفيد من علاج هرمون النمو في حين طفل آخر أكبر منه عمرًا ولكنه لم يبلغ فيستفيد من العلاج بهرمون النمو، كما أن علاج الهرمون ليس كورسات وإنما يؤخذ بشكل مستمر على مدار سنوات إلى حين إغلاق فجوة النمو الموجودة في العظام.

استخدام جميع المناطق

وكشف أن هرمون النمو يحقن في المناطق الشحمية في الجسم المتضمنة: جانبي الذراع، وجانبي الأفخاذ، والبطن (فقط لمن لديه طبقة شحمية)، وفي المؤخرة، كما يجب استخدام جميع المناطق المذكورة بالتناوب كل يوم وذلك لتجنب التورمات التي تعيق امتصاص الهرمون من المنطقة المتورمة، ويجب إمساك الجلد مع الطبقة الشحمية لضمان أن الحقن يتم في المنطقة الدهنية وليست في العضل (إذا تم الحقن في العضل سيتم امتصاصه بسرعة، يجب امتصاصه ببطء على مدار 24 ساعة).

• الحقن يكون بطريقة مستقيمة (زاوية 90).

تغيير إبرة القلم

ولفت البروفيسور الأغا إلى أنه يتم إبقاء الإبرة في الجلد لمدة دقيقة كاملة بعد الحقن قبل إبعاد الإبرة، ويجب تغيير إبرة القلم مع كل استخدام، ويتم أخذ الحقنة في الليل ويُفضل النوم بعده لمحاكاة إفرازه في الجسم الطبيعي، كما يجب المحافظة على أخذ علاج هرمون النمو يوميًا ويفضل أن يكون في الساعة نفسها لضمان فعاليته، ويجب تخزين القلم في بيئة باردة (درج الثلاجة) ويجب تجنب باب الثلاجة لأنه معرض لتيارات الهواء المتكررة.

أهمية ممارسة الرياضة

ونوه بأنه يتم التخلص من قلم هرمون النمو، واستعمال قلم جديد في حال وجود ثلج أو شوائب داخله أو تم نسيانه في بيئة حارة أو تغير لون الهرمون، كما أنه من الملاحظ أن الأطفال الذين يمارسون الرياضة باستمرار إلى جانب أخذهم هرمون النمو تكون استجابتهم أفضل بكثير من الذين لا يمارسون الرياضة، ومن الأفضل ممارسة الرياضات التي تزيد من تدفق الدورة الدموية مثل الهرولة والجري والسباحة وركوب الدراجة لأنها تحسن من امتصاص الهرمون وتزيد من كفاءة عمله.

تناول الغذاء الصحي

وأشار إلى أن الغذاء الصحي يعد عاملاً مساعدًا لزيادة فعالية العلاج بهرمون النمو، ويتضمن الغذاء الصحي الإكثار من الخضار والفاكهة والبروتينات سواء كانت النباتية مثل (العدس/ الحمص/ الفول) والبروتينات الحيوانية مثل (اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك أو البيض) وكذلك شرب الحليب أو اللبن ومشتقاتهم، فيما ينصح بالتقليل قدر الإمكان من النشويات مثل (الأرز والخبز والمكرونة والبطاطس) والحلويات والمقليات (الوجبات السريعة) لأنها تقوم بتثبيط عمل هرمون النمو.

تناول فيتامين (د)

وقال البروفيسور الأغا في حال نسيان جرعة اليوم السابق، يتم تخطيها ولا يتم تعويضها في اليوم التالي (كل يوم بيومه) ، وفي حال نسيان الجرعة عن الوقت المحدد اليومي، يتم أخذها عند التذكر مادام في اليوم نفسه، كما يجب الانتظام على تناول فيتامين (د) لأنه مهم لنمو العظام ويعد مساندًا للعلاج. جرعته تعتمد على تحليل مستوى فيتامين (د) ، منوهًا بأنه في حال إذا ظهرت علامات البلوغ خلال فترة العلاج بهرمون النمو (خصوصًا لدى الإناث) يجب زيارة الطبيب المعالج حيث لربما يحتاج الطفل إلى إضافة عقار تأخير البلوغ (لإعطاء فرصة أكبر النمو).

لا يسبب زيادة الوزن

وخلص البروفيسور الأغا إلى القول إن هرمون النمو لا يتسبب بزيادة الوزن وإنما فقط زيادة الطول، ومن يستخدم هرمون النمو ويزداد وزنه فذلك ليس بسبب هرمون النمو وإنما بسبب إما قلة الحركة أو كثرة تناول الأطعمة غير الصحية ، ناصحًا بالحرص على مراجعة الطبيب بشكل دوري كل 3 أشهر وعمل تحليل (IGF1) قبل مراجعة الطبيب.