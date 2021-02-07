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وزارة التخطيط تستعرض معايير اختيار قرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"

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وزارة التخطيط تستعرض معايير اختيار قرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" وزارة التخطيط تستعرض معايير اختيار قرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

09:02 م الأحد 07 فبراير 2021

(أ ش أ):

قال الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بدأت في العام المالي 2018-2019 وتستمر حتى العام 2021-2022، موضحًا أنه تم الاعتماد على مؤشرات معدلات الفقر الناتجة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث تم الوقوف على أفقر القرى المصرية وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد باعتباره المفهوم الذي تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر في المرحلة الحالية.

وأوضح حلمي في بيان لوزارة التخطيط اليوم الأحد، أنه تم اختيار أفقر 143 قرية في العام الأول 2018-2019، فضلًا عن اختيار أفقر 232 قرية في العام الثاني 2019-2020، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على 375 قرية، حيث يستفيد 4.5 مليون مواطن من المشروعات التي تنفذها الدولة في تلك القرى، مضيفًا أن التكلفة الكلية للتدخلات التي تم رصدها لتلك المبادرة تبلغ حوالي 20 مليار جنيه.

وأكد أن الدولة بدأت في التنمية بتلك القرى ومستمرة فيها حيث إن جهود التطوير والتنمية مستمرة لضمان استفادة المواطنين من تلك المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها، مشيرًا إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمنظومة الإلكترونية للمرة الأولى لمتابعة الجهود التي تتم في تلك القرى، موضحًا أنه تم رصد 3700 تدخل للمشروعات والتدخلات لوزارات وأجهزة الدولة كافة.

وأضاف حلمي أن هناك مشروعات بالفعل تم الانتهاء من تنفيذها وبدأ المواطنون تحقيق الاستفادة منها في المجالات الخاصة بالمبادرة كافة، موضحًا أن كل مؤسسات الدولة هي شريكة في تنفيذ المبادرة سواء في مرحلة حصر الاحتياجات بوضع الأولويات الخاصة بالتدخلات الأكثر تأثيرًا في جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم بالاعتماد على المسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة والمتابعة والمسوح الميدانية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، في محاولة لربط المؤشرات الإحصائية والتخطيط التشاركي من لجان تنمية القرى والتعرف على آراء المواطنين ومقترحاتهم والأولويات الخاصة بهم.

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