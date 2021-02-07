"قومي المرأة" يهنئ أماني أبو زيد لفوزها بمنصب مفوضة الاتحاد الأفريقي

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مصراوي Masrawy

كتبت- نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة أماني أبو زيد بمناسبة فوزها في المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بمنصب مفوضة الاتحاد للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة (النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة) لفترة ثانية لمدة 4 سنوات.

وأعربت رئيسة المجلس عن فخرها بفوز "أبو زيد" بالمنصب، مشيرة إلى أن فوزها الساحق في انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لفترة جديدة دليلًا على النجاحات التي حققتها في كافة المشروعات التنموية على مستوى الدول الإفريقية وكفاءتها، متمنية لها مزيدًا من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.

وانتخبت أبو زيد من قبل رؤساء الدول والحكومات عام 2017 وأعيد انتخابها لفترة ثانية في 2021، وهي خبيرة دولية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقلدت العديد من المناصب القيادية في المنظمات الدولية وترأست منظمات وبرامج أفريقية ودولية.