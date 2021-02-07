أخبار عاجلة

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا -
"العنزي" يشكر أمين منطقة الرياض على ترقيته إلى المرتبة الـ13 -
السودان: ما تفعله إثيوبيا يشبه "الاستيطان الإسرائيلي" وتنقصها الشجاعة لإعلان الحرب -
شاهد.. أمريكي يحجز موقفًا لسيارته بسروالين! -
نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة -
بعد عطاء استمر 38 عامًا.."العطاالله" يترجل لبلوغه سن التقاعد -
دقيق ورخيص ويستخدم بالمنزل.. جهاز جديد للكشف عن كورونا -
الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة -
أمانة الرياض: مؤشر المنشآت غير المتقيّدة بالإجراءات الاحترازيّة يواصل الانخفاض -
طوابير الأكسجين.. ارتفاع مخيف بإصابات كورونا "الخطيرة" بهذ الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"قومي المرأة" يهنئ أماني أبو زيد لفوزها بمنصب مفوضة الاتحاد الأفريقي

Print
"قومي المرأة" يهنئ أماني أبو زيد لفوزها بمنصب مفوضة الاتحاد الأفريقي "قومي المرأة" يهنئ أماني أبو زيد لفوزها بمنصب مفوضة الاتحاد الأفريقي

مصراوي Masrawy

09:00 م الأحد 07 فبراير 2021

كتبت- نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة أماني أبو زيد بمناسبة فوزها في المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بمنصب مفوضة الاتحاد للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة (النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة) لفترة ثانية لمدة 4 سنوات.

وأعربت رئيسة المجلس عن فخرها بفوز "أبو زيد" بالمنصب، مشيرة إلى أن فوزها الساحق في انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لفترة جديدة دليلًا على النجاحات التي حققتها في كافة المشروعات التنموية على مستوى الدول الإفريقية وكفاءتها، متمنية لها مزيدًا من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.

وانتخبت أبو زيد من قبل رؤساء الدول والحكومات عام 2017 وأعيد انتخابها لفترة ثانية في 2021، وهي خبيرة دولية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقلدت العديد من المناصب القيادية في المنظمات الدولية وترأست منظمات وبرامج أفريقية ودولية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

مساء dmc - المطربة إليز ليبيك: انا تعلقت بمصر واحببتها جدا واتمنى ان احصل على إقامة

مساء dmc - المطربة إليز ليبيك: انا تعلقت بمصر واحببتها جدا واتمنى ان احصل على إقامة

الليلة.. هلال رجب يزين سماء مصر والوطن العربي

الليلة.. هلال رجب يزين سماء مصر والوطن العربي

شبكة عيون الإخبارية