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"فتح شوارع بين المنازل".. توجيه من الرئيس بشأن عزبة الهجانة ()

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"فتح شوارع بين المنازل".. توجيه من الرئيس السيسي بشأن عزبة الهجانة (فيديو) "فتح شوارع بين المنازل".. توجيه من الرئيس بشأن عزبة الهجانة ()

مصراوي Masrawy

08:59 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب– أسامة علي:

اصطحب الرئيس عبدالفتاح ، أعضاء من الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق "القاهرة / السويس".

واطلع الرئيس- خلال الجولة- على تلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية، موجهًا بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من كافة الجوانب والوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلاً عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

ووجه الرئيس السيسي، بفتح مجموعة من الشوارع بين المنازل المتلاصقة،توسع على الناس للوصول إلى الناس بالداخل، وذلك بين أقل الوحدات السكنية إرتفاعا، مع توفير بديل سكني، مضيفًا: "مفيش مدارس قريبة لأن الموضوع غير مرتب، إضافة إلى أن الشوارع لا تسع إدخال سيارات إٍسعاف أو عربات إطفاء".

وأضاف السيسي: "نتحدث حول كيفية وقف العشوائيات أولًا ثم العلاج، وعلينا توفير طلب الناس"، مضيفًا: "محتاجين نوفر وحدات سكنية بديلة بنفس قيمة الإيجار في تلك المنطقة التي تترواح من 800 إلى 1000 جنيه، إحنا محتاجين نوفر وحدات، يكون هذا المبلغ يساوي قيمة القسط الخاص بها".

وأكد الرئيس أن الهدف من التواجد وزيارات المناطق المشابهة، معايشة مشكلات المواطنين وليس الحديث عنها فقط.

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