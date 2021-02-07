"المؤسسة العمالية": مستمرون في خطط التدريب وتطوير المنظومة التعليمية

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية في اجتماعه برئاسة محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استمرار خطط توعية العاملين بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة من خلال استمرار ندوات الحوار والمشاركة الفاعلة في التنمية، إضافة إلى تطوير الملاعب والخدمات التعليمية بالمؤسسة وكذلك تنشيط الخدمات الصحية والاجتماعية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال مناقشة "المجلس" في اجتماعه أمس، مذكرة تقدم بها محمد وهب الله رئيس مجلس إدارة "المؤسسة " والتي تضمنت رؤيته حول الإستراتيجية الجديدة للمجلس في العام الجاري "2021"، وكذلك تقييم ما تم إنجازه منذ توليه المسؤولية بالقرار الوزاري رقم 214 لسنة 2018، وما قام به من إعادة هيكلة، وخطط مالية وإدارية وتطوير شهدتها "المؤسسة" مما انعكس على الخدمات التي تقدم للأعضاء وللنقابيين والعمال.

وأكد محمد وهب الله في تصريح له اليوم الأحد، أن خطة التطوير التي بدأها اللمجلس الحالي منذ عام 2018 وحتى اليوم بدأت بزيارات عديدة لوزارء في الحكومة منهم وزراء القوى العاملة والشباب والرياضة والثقافة، وكذلك محافظ القليوبية.

وتضمنت الأنشطة: "الاحتفال بنصر أكتوبر دُعيِ لها مسؤولون تنفيذيون، وشعبيون، وكذلك عدد كبير من "شباب العمال" للتوعية بدروس الانتصارات التي حققها جيشنا العظيم وشعبه البطل، وكذلك إقامة دورتين لاكاديمية ناصر العسكرية بقاعة فؤاد محي الدين، وتطوير مسجد المؤسسة، وتقنين اوضاع بعض المستأجرين قانونيآ، واستلام بعض الأماكن المملوكة للمؤسسة بأحكام قضائية والتي خالف مستأجريها بنود العقود المبرمة، ووضع آليات لاستثمارها لصالح المؤسسة، وجار حاليا كيفيه استغلال الأماكن الشاغرة لتعظيم الإيرادات.

وجرى نقاش بين الأعضاء حول أهمية الإستمرار في خطط التطوير لخدمة العمال والنقابيين الأعضاء ،والإستمرار في عقد الدورات التدريبية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية بهدف التوعية ومواجهة كافة التحديات الراهنة التي تواجه الوطن داخليا وخارجيا، إضافة إلى وضع حطة عاجلة لتطوير والنهوض بمدرسة مصر الخاصة المملوكة للموسسة، من خلال تطبيق التقنية التعليمية الحديثة، وعقد دورات تدريبية للمعلمين، وإنشاء وموقع إلكتروني للمدرسة وكذلك قناة تعليمية على اليوتيوب.