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تحقيقات حريق مخزن لعب أطفال حدائق الأهرام: المبنى غير مرخص على غرار عقار فيصل

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تحقيقات حريق مخزن لعب أطفال حدائق الأهرام: المبنى غير مرخص على غرار عقار فيصل تحقيقات حريق مخزن لعب أطفال حدائق الأهرام: المبنى غير مرخص على غرار عقار فيصل

مصراوي Masrawy

08:54 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، اليوم الأحد، تفاصيل احتراق مخزن لعب أطفال منطقة حدائق الأهرام.

أوضحت التحقيقات أن المخزن يقع بعقار يمتلكه صاحب محلات لعب أطفال، وأنه حول الجراج إلى ما يشبه مخزن ضخم على مساحة ٨٠٠ متر، خصص نصفه لتخزين لعب الأطفال والنصف الآخر لتخزين الأدوية.

وتبين من المعاينات وتحريات الأجهزة الأمنية أن النيران التهمت جزء محدود فقط من المخزن حوالي ١٠ أمتار، وتم السيطرة عليها قبل امتدادها لباقي المساحة أو باقي العقار، كما تبين أن العقار بدون ترخيص، وغير مجهز باشتراطات الأمن الصناعي على غرار عقار فيصل المحترق، ولكن قوات الإطفاء بقيادة اللواء هشام صادق مدير قوات الحماية المدنية بالجيزة تمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرته وإخماده قبل حدوث كارثة.

وانتدبت النيابة العامة خبراء الأدلة الجنائية لفحص العقار وتحديد سبب الحريق وبيان نقطة بدايته ونهايته.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغًا باندلاع النيران داخل مخزن في منطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ونجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة أو الوحدات السكنية بذات العقار.

كشفت المعاينة الأولية أن العقار مكون من بدروم و6 طوابق، واندلعت النيران داخل مخزن متواجد بالبدروم، حيث تبين أنه يستخدم لتخزين لعب الأطفال.

وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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