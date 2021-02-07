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مصادر أمنية: إزالة عقار فيصل المحترق مرهون بقرار اللجنة الهندسية المختصة

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مصادر أمنية: إزالة عقار فيصل المحترق مرهون بقرار اللجنة الهندسية المختصة مصادر أمنية: إزالة عقار فيصل المحترق مرهون بقرار اللجنة الهندسية المختصة

مصراوي Masrawy

08:47 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

تحدد لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة، مصير عقار فيصل المحترق بعد مرور قرابة ٩ أيام على اندلاع النيران به.

وقال مصادر أمنية، إن مختص بكلية الهندسة جامعة القاهرة رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة، يترأس لجنة لفحص العقار، بعد انتهاء النيران لتحديد مصير العقار، وكيفية إزالته والاتجاه المناسب لعملية الإزالة، لعدم الإضرار بجسم الكوبري الدائري والعقارات المجاورة.

وأضافت المصادر لـ "مصراوي"، أن الأدخنة لاتزال تتصاعد داخل العقار نتيجة الكميات الكبيرة من الأحذية "الكوتش"، وموادها البلاستيك والجلد، ولكن النيران انتهت بنسبة تخطت ٩٠٪، ويتبقى قرار اللجنة الهندسية لتحديد مصير العقار وموعد إزالته.

كان قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، جدد الخميس الماضي، حبس مالك عقار فيصل في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشييد بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها بعدما تلقت الثلاثاء الماضي، محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارًا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

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