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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في بـ4 طائرات مفخخة

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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في السعودية بـ4 طائرات مفخخة "التعاون الإسلامي" تدين بشدة المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في بـ4 طائرات مفخخة
"العثيمين": المنظمة تؤيد جميع إجراءات قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية للميليشيا

دان اليوم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات في بيان المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية، تمثلت في إطلاق أربع طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية ، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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