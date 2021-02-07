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باستثناء "التربية والتعليم".. إعلان السودانية الجديدة غداً

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باستثناء "التربية والتعليم".. إعلان الحكومة السودانية الجديدة غداً باستثناء "التربية والتعليم".. إعلان السودانية الجديدة غداً
حظيت بتوافق مجلس شركاء الفترة الانتقالية

باستثناء

ذكرت وكالة السودان للأنباء، اليوم (الأحد)، أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية اتفق على إعلان غداً، والتي سيعلنها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد حل الحكومة الحالية.

وأضافت الوكالة أن المجلس توافق في اجتماعه مساء اليوم، على إعلان الحكومة عدا وزارة التربية والتعليم، التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها.

وأشارت مصادر على صلة بمجلس الشركاء الأربعاء الماضي إلى تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى الاثنين، بعدما كان من المقرر أن يعلن "حمدوك" تشكيلتها الخميس الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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