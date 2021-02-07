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"المرعشي" يطلق خدمة الاستعلام واستخراج كشوف الدرجات إلكترونياً بجامعة جدة

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"المرعشي" يطلق خدمة الاستعلام واستخراج كشوف الدرجات إلكترونياً بجامعة جدة "المرعشي" يطلق خدمة الاستعلام واستخراج كشوف الدرجات إلكترونياً بجامعة جدة
أهاب بالطلاب الراغبين في الاستفادة من الخدمات الدخول على بوابة عمادة القبول

أطلق وكيل جامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي، اليوم الأحد، خدمتين إلكترونيتين جديدتين بعمادة القبول والتسجيل بالجامعة واطلع على مزايا وخطوات تنفيذ الخدمتين وأثرها في تسهيل الخدمة للمستفيدين منها على المستوى الداخلي والخارجي.

وتفصيلاً، تضمنت الخدمات الإلكترونية الجديدة إطلاق خدمة الاستعلام عن خريج لمرحلة البكالوريوس والتي تمكن المستفيد داخلياً أو خارجياً ممثلاً في جهات التوظيف والمنظمات التعليمية من التحقق من صحة بيانات وثيقة التخرج والمطابقة مع الوثيقة الورقية المشتملة على عدد من الخطوط والعلامات الأمنية المخفية لتأمين عدم النسخ وإعادة التصميم.

وتمثلت الخدمة الثانية في إطلاق خدمة الإصدار الجديد لكشف الدرجات للطلاب والطالبات لمرحلة البكالوريوس والدبلوم والتي تمكنهم من الاطلاع وطباعة السجل الأكاديمي المعتمد (نسخة إلكترونية).


وأهابت عمادة القبول والتسجيل بالطلاب والطالبات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات الدخول على بوابة الخدمات الأكاديمية بعمادة القبول والتسجيل والاطلاع على الدليل الإرشادي، لكل خدمة والرابط الإلكتروني واتباع الخطوات المحددة للحصول على الخدمة المطلوبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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