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أمانة عسير تضبط ٧٩٣ مخالفة للإجراءات الاحترازية وتُغلق ١٨٦ منشأةً

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أمانة عسير تضبط ٧٩٣ مخالفة للإجراءات الاحترازية وتُغلق ١٨٦ منشأةً أمانة عسير تضبط ٧٩٣ مخالفة للإجراءات الاحترازية وتُغلق ١٨٦ منشأةً
خلال 3067 جولة نُفذت في 4 أيام ورُفعت العقوبات مباشرةً عبر تطبيق ميدان

أمانة عسير تضبط ٧٩٣ مخالفة للإجراءات الاحترازية وتُغلق ١٨٦ منشأةً

أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها ١٨٦ منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بمنع انتشار .
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الجولات الرقابية التي نفذت على مدار 4 أيام ، بلغت ٣٠٦٧ جولةً نتج عنها رصد ٧٩٣ مخالفةً وإغلاق ١٨٦ منشأةً مخالفة ، حيث رُفعت العقوبات المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان.
وأكد الحميدي تطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين ومنها عقوبة الإغلاق، لافتًا النظر إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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