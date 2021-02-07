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"": أمن الخليج أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية

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"السيسي": أمن الخليج أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية "": أمن الخليج أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية
أكد حرص بلاده على دعم التعاون العربي

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح ، اليوم (الأحد)، التأكيد أن أمن الخليج هو أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية، وأن أمن بلاده من أمن دول الخليج.

وقال "السيسي" خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف: "إن مبادئ السياسة المصرية تهدف إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج إستراتيجي أصيل، في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي"، وفقاً لـ" اليوم".

من ناحيه، أشاد "الحجرف" بالدور الإستراتيجي والمحوري لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن جميع قضايا الأمة العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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