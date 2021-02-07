"يا هلا" يتفاعل مع ما نشرته "سبق" ويستعرض تضرُّر إيقاف إفراغ صكوك مخطط ابن لادن

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الثبيتي: ما زال الإيقاف مستمرًّا ولا يوجد حل للقضية العالقة في أروقة "العدل"

تفاعل برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية مع ما نشرته سبق بعنوان (مواطنون يناشدون "العدل" السماح بإفراغ صكوكهم في مخطط "ابن لادن" ببحرة). وقال شاكر الثبيتي متحدثًا باسم متضرري "مخطط ابن لادن في بحرة بمكة المكرمة" عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: "على الرغم من اعتماد المخطط من الأمانة المقدسة إلا أننا ننتظر السماح لنا بإفراغ صكوكنا الشرعية".

وأشار إلى أن الأهالي، وعددهم بالآلاف من سكان مخطط ابن لادن ببحرة في منطقة مكة المكرمة، فوجئوا قبل ثمانية أشهر بإيقاف وزارة العدل ممثلة بكتابة العدل إفراغات الصكوك على الأراضي والمساكن المملوكة للمواطنين الذين حصلوا عليها بصكوك إلكترونية ومتداولة منذ أكثر من 42 عامًا، وما زال الإيقاف مستمرًّا، ولا يوجد حل للقضية العالقة في أروقة وزارة العدل.

وأضاف: "على الرغم من أن المخطط معتمد به أكثر من تسعة آلاف قطعة إفراغ، منها ثمانية آلاف صك عام 1400 هجريًّا للمواطنين، إلا أن وزارة العدل علقت الإفراغات بين المواطنين دون توضيح السبب؛ ما أدى إلى تكبدهم خسائر مادية، والعزوف عن البيع والشراء فيه".

وأضاف "الثبيتي" بأن إيقاف الإفراغ تسبب في خسارة كبيرة للمواطنين، ومنهم المقترضون والأرامل وكبار السن ومقترضو وراهنو الصندوق العقاري والبنوك؛ إذ إن بعضهم اقترض قرضًا عقاريًّا، وبدأ البنك يخصم عليه على أساس أن يتم الإفراغ من الشهر التالي للخصم، لكن وفوجئ بالإيقاف!

وبيّن أن بعضهم حصل على قرض عقاري قبل عشر سنوات، وانتهى بسداد جميع الأقساط قبل خمسة أشهر، وإلى الآن عقاره لا يزال مرهونًا لدى البنك، والبنك لا يمكن فك الرهن وإرجاع العقار لهم بسبب إيقاف التصرف.

وتابع: "عند ذهابنا إلى البنوك لرهن العقار لنتمكن من الاستفادة من دعم بنك التنمية لم نتمكن من إنهاء إجراءاتنا لرهن الصك بسبب عدم الإفراغ من الصك الأساس حتى ضاع عليهم القرض بسبب وقف الإفراغ، وأصبحنا نمتلك صكًّا صادرًا من محكمة شرعية، ولا يستطيع أحدنا أن يبيع أو يشتري به؛ إذ أصبح لا قيمة له".

وناشد وزارة العدل "النظر والسماح لنا بإفراغ الصكوك الشرعية، ورفع الضرر الذي لحق بنا من جراء الإيقاف. ونحن منذ عام ننتظر إجابة من وزارة العدل، ولم نجد توضيحًا".مواطنون يناشدون "العدل" السماح بإفراغ صكوكهم في مخطط "بن لادن" ببحرة