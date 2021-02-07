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تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 169106 من ضمنهم 132054 متعافيًا

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت خروج 422 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132054 حالة حتى أمس.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 509 حالات جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 169106 حالات، من ضمنهم 132054 حالة تم شفاؤها، و9604 حالات وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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