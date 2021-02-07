قرار جديد.. تفاصيل لقاء البابا تواضروس حول قيادة إيبارشية المنيا وأبوقرقاص

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المنيا - محمد النادي:

أصدر الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص، بيانًا مساء السبت، أوضح خلاله تفاصيل لقاء قداسة البابا بوفود من كنائس المنيا، وآخر ما استقرت عليه قيادة الكنيسة بشأن إيبارشية المنيا وأبوقرقاص.

وقال "مكاريوس" في بيانه: "منذ أن أصبح كرسي إيبارشية المنيا وأبو قرقاص خاليا بنياحة مثلث الرحمات الأنبا أرسانيوس، مطران المنيا وأبوقرقاص، وبدأت لقاءات قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام عدة مرات، ثم مع مجمع الآباء الكهنة بكامله في أكتوبر 2018، ثم مع مائة من أمناء الخدمة، وأخر هذه اللقاءات كان مع ممثلين عن الكهنة والأراخنة السبت الماضي 30 يناير 2021، وذلك لتدبير رعاية هذه الإيبارشية المتسعة سواء من جهة عدد الشعب أو الأباء الكهنة والخدام والخادمات والكنائس، وبالتالي احتياجات الشعب الرعوية، عملا بمبدأ "رعية أقل لرعاية أفضل".

وتابع الأسقف العام: "واليوم 6 فبراير 2021 ألتقي قداسة البابا بعدد 75 كاهنا يمثلون قطاعات الإيبارشية (25 كاهنا عن كل قطاع)، حيث ألتقى قداسته بكل مجموعة علي حدي، وتم الإتفاق علي تكوين إيبارشيتين جديدتين هما: إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها و إيبارشية شرق المنيا وتوابعها، إضافة إلى إيبارشية المنيا وتوابعها.

وأضاف الأنبا مكاريوس، أن قداسة البابا أعلن في اللقاءات، أنه قد تم بالفعل اختيار اثنين من الرهبان لسيامتهما أسقفين لهاتين الإيبارشيتين الجديدتين، على أن تعلن السماء في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتابع: "أعلن قداسته أن صلوات التجليس والسيامات، سوف تتم في يومي السبت والأحد 6 و7 مارس 2021 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية وسوف يمثل كل إيبارشية عدد محدود من الشعب، نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد، خالص تهانينا لكل أفراد الشعب في كل مكان، وشكرا لقداسة البابا لرعايته"