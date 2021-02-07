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​نقيب المحامين يخاطب رئيسي "النواب" و"الشيوخ" بشأن القيمة المضافة

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​نقيب المحامين يخاطب رئيسي "النواب" و"الشيوخ" بشأن القيمة المضافة ​نقيب المحامين يخاطب رئيسي "النواب" و"الشيوخ" بشأن القيمة المضافة

مصراوي Masrawy

11:48 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وقال عطية في الخطابين، اليوم السبت، إنه تم إعفاء الأطباء من الإلزام باستثاء ضريبة القيمة المضافة من مرضاهم؛ لحكمة واضحة أن المريض الذي يلجأ إلى الطبيب في حالة ضرورة لمرضه.

وأضاف: "نظرًا لأن هذه الحكمة تنطبق بحذافيرها وأكثر على عملاء المحامين؛ فهم جميعًا في حالة ضرورة شديدة، ما بين حياة أو حرية مهددة، أو حق ضائع أو مهدد بالضياع، أو حق فائت مفقود يطالب به المكلوم في فواته عليه، إلى غير ذلك من حالات الضرورة العديدة التي تلجئ إلى الاستعانة بمحام، لذلك فمن المحال أن يستأدي المحامي ضريبة من عميله وهو في هذا المأزق وحالة الضرورة؛ وعلى ذلك فإن مطالبة المحامين بأداء هذه الضريبة المفروضة على متلقى الخدمة، هي في الواقع مطالبة بأداء ما لم يستأدونه".

وتابع: "أكثر من 300 ألف محام متضررون بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقي في الوقت الذي لا تشمل الأطباء".

وواصل: "أملي كبير وفاءً بمسئوليتي أن تضيف ومجلس النواب مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء".

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