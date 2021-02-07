أخبار عاجلة

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩ -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
حملة لإزالة التعديات على الأراض الزراعية في دمياط -
مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط -
هيئة الإذاعة العامة في هونج كونج توقف بث قناة "بي بي سي" -
شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أزمة سد النهضة في 24 ساعة| إثيوبيا تلوم والسودان.. والخرطوم تؤكد: "السد يُهدد الملايين"

Print
أزمة سد النهضة في 24 ساعة| إثيوبيا تلوم مصر والسودان.. والخرطوم تؤكد: "السد يُهدد الملايين" أزمة سد النهضة في 24 ساعة| إثيوبيا تلوم والسودان.. والخرطوم تؤكد: "السد يُهدد الملايين"

مصراوي Masrawy

11:54 م السبت 06 فبراير 2021

وكالات:

خلال 24 ساعة، انطلقت العديد من التصريحات بين السودان وإثيوبيا، حول مفاوضات سد النهضة، بعدما فشلت الدول الثلاث في التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

حذر السودان، السبت، من أنّ خطة إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية من خطة ملء سدّها على النيل الأزرق يشكّل "تهديدًا مباشرًا" لأمنها القومي.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن بلاده ترى أن أي ملء لسد النهضة الإثيوبي من جانب واحد في يوليو المقبل، سيشكل "تهديدًا مباشرًا للأمن القومي السوداني".

وفي مقابلة مع رويترز -نقلتها "سكاي نيوز عربية"- قال الوزير السوداني إن الخرطوم "يقترح توسيع مظلة التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، لتشمل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة". وأشار إلى "تحويل دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء".

وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن سد النهضة يشكل تهديدًا لأمن نحو 20 مليون سوداني، لافتًا إلى أن حل مسألة السد يجب أن يتم وفق القانون الدولي.

وقال حمدوك: "متفقون على المضي قدما لحل ملف سد النهضة ضمن الحلول الأفريقية".

من جانبه، حمل وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، والسودان، مسئولية عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، معتبرًا أن أديس أبابا "مرنة جدًا" بالمفاوضات.

واعتبر بقلي، السبت، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا، أن القاهرة والخرطوم تتخذان مسارًا يُعطل المفاوضات التي تسعى إثيوبيا إلى إنهائها بشكل مرضي لجميع الأطراف.

وأضاف أن "إثيوبيا غير معنية بفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة خلال الجولات الماضية، التي كان يرعاها الاتحاد الإفريقي".

وتابع أن الأعمال الهندسية في بناء سد النهضة وصلت إلى 91%، بينما بلغت نسبة البناء الكلية 78.3%، مشيرًا إلى أن إثيوبيا ستبدأ عملية الملء الثانية لسد النهضة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح قد أكد قبل أيام رفض بلاده "أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل"، مشددًا على "حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية، يتناول الشواغل المصرية بشأن سد النهضة".

وتعثرت مفاوضات سد النهضة، بعدما فشلت الأطراف الثلاثة في التوصل إلى اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، جراء التعنت الإثيوبي.

اقرأ أيضًا:

السيسي يعلق على استمرار أزمة سد النهضة

أبي أحمد يعترف بخطورة الوضع الإنساني في تيجراي.. ويكشف عن أمنيته لسد النهضة​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

الدولة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

الدولة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

شبكة عيون الإخبارية