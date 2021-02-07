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اليمنية تطالب بإدانة دولية لاعتداء ميليشيا الحوثي على متحف ظفار

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الحكومة اليمنية تطالب بإدانة دولية لاعتداء ميليشيا الحوثي على متحف ظفار اليمنية تطالب بإدانة دولية لاعتداء ميليشيا الحوثي على متحف ظفار
الإريانى: ما يحدث امتداد لعمليات النهب المنظم وبيع وتهريب الآثار

الحكومة اليمنية تطالب بإدانة دولية لاعتداء ميليشيا الحوثي على متحف ظفار

طالبت اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بإدانة اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على متحف ظفار، بمحافظة إب، وسط اليمن وما تقوم به من نهب وتدمير ممنهج ومتعمد للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن، باعتبارها جزءًا من التراث الإنساني.

ودان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة، معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنهب قطع أثرية من متحف ظفار التاريخي.

وقال الوزير اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية في بلاده إن "اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على متحف ظفار التاريخي هو امتدادٌ لعمليات النهب المنظم وبيع وتهريب الآثار، ومسلسل الاعتداءات الممنهجة التي طالت المواقع والمعالم الأثرية والتراثية منذ الانقلاب، تنفيذًا لمخططاتها في طمس الموروث الثقافي والحضاري لليمنيين".

ويضم متحف ظفار التاريخي أكثر من 300 قطعة أثرية قيمة من آثار مدينة ظفار التاريخية عاصمة الدولة الحميرية بين عامي 115 قبل الميلاد و752 بعد الميلاد.ميليشيا الحوثي الإرهابية ناقلة النفط صافر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني متحف ظفار محافظة إب اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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