"بلدية الخُبر" تؤكد: أغلقنا الكورنيش بالتعاون مع الجهات الأمنية

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بعد تضارب الأنباء حول الإغلاق

أكدت بلدية محافظة الخُبر أنها بالتعاون مع الجهات الأمنية أغلقت الواجهة البحرية وكورنيش الخُبر احترازيًّا منعًا للتجمعات، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وكان كورنيش محافظة الخُبر، وكذلك الواجهتان البحريتان بالدمام والخُبر، قد شهدت توافد أعداد كبيرة من المتنزهين خلال إجازة نهاية الأسبوع الحالي؛ ما دعا الجهات المختصة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية؛ إذ منعت الجهات الأمنية المركبات من الدخول إلى الواجهة البحرية، وأغلقت الطرق المؤدية إليها.

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