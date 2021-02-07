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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الرسائل المهمة إلى الشعب المصري بشأن عدد من القضايا المهمة، منها ملف العشوائيات والعقارات المخالفة ولقاح كورونا، وملف مشروعات الطرق والكباري، وأخيرًا ملف السياسة الخارجية.

جاء ذلك على هامش مداخلة هاتفية للرئيس السيسي مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج "الحكاية" على فضائية "MBC مصر".

في التقرير التالي نرصد أهم تلك الرسائل..

1- تطوير القرى المصرية يحتاج أكثر من 500 مليار جنيه لكن المشكلة الحقيقة في التنظيم وليس التمويل.

2- "بفضل الله أقدر أعمل مليون شقة في السنة".​

3- قوة مصر نابعة من مؤسساتها وشعبها.

4- حريصون على أن تكون كل تحركاتنا بهدف بناء السلام والاستقرار.

5- الأوضاع الخارجية دائمًا مرتبطة بالأوضاع الداخلية والقرارات نابعة من الشعب.

6- الذي يستهدف مصر يستهدف الشعب ولا يستهدفني أنا.. الفكرة في اجتزاء الحقائق.

7- "انتوا شايفين اللي إحنا بنعمله ده، كان مطلوب ولا زيادة عن المطلوب؟، عندك كام عربية؟ 200 ألف في القاهرة والإسكندرية كل سنة".

8- "إحنا بنعمل كتير في كل المجالات (التعليم والصحة والزراعة والصناعة)، بس الناس بتتكلم عن الطرق لأنها شايفها ولمساها طوال الوقت".

9- مشكلة النمو السكاني بدأت منذ الرئيس جمال عبدالناصر مرورًا بالسادات ثم مبارك.. "أي مواطن أنجب 3 أو 4 ينتبه إزاي هيعيشهم وهيأكلهم منين؟".

10- "حالة ثورة 25 يناير 2011 لم تنته حتى الآن.. الشعب يريد كل شيء، والدولة تعمل فوق طاقة الناس وطاقتها الشخصية، والأموال التي تقيم المشروعات تأتي من داخل الدولة".

11- "قادرون بفضل الله أن نعمل كتير وعايز الناس تتفهم أسباب ما نحن فيه.. عدد السكان الزيادة، جعل الدولة غير قادرة على توفير الصحة والتعليم بالصورة المطلوبة".

12- "الدولة ستبني 500 ألف وحدة سكنية في كل المحافظات المختلفة وجاري تنفيذ 24 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية.. الإسكندرية وحدها تحتاج أكثر من 400 مليار جنيه للقضاء على حجم العشوائيات.

13- "لما تفقدت منطقة الكيلو 4.5 شاهدت عمارات 12 دور في شارع عرضه لا يتجاوز 4 أمتار، ما يصعب دخول الإسعاف والمطافئ.. نحتاج 3 أو 4 تريليونات جنيه لحل أزمة العشوائيات نهائيًّا".

14- "الحكومة مستعدة تمامًا في ملف اللقاح، من حيث الكميات والتنظيم والإجراءات.. ندرس كل ما يتعلق بلقاح كورونا، من حيث من لهم أولوية التطعيم، من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية.. و35 مليون مواطن لهم الأولوية في التطعيم.

15- مصر مستمرة في التفاوض في ملف سد النهضة ما يتطلب المزيد من الوقت والإجراءات، ومستعدون دائمًا للعب دورها التاريخي في حل مشكلات الإقليم والعمل على تهدئة الأجواء في أي مكان.