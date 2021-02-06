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في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وتطبيق الاحترازات بمناطق

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في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وتطبيق الاحترازات بمناطق السعودية في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وتطبيق الاحترازات بمناطق
"العبدالعالي" يتناول الأوضاع العالمية وخريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي

في مؤتمر اليوم عن مستجدات

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال أسبوع، والإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض المقدِّم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية في مناطق كافة، وأهمية الإبلاغ عن المخالفين.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

في مؤتمر اليوم عن مستجدات

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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