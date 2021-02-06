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خارجية أمريكا تعقب ببيان على مقتل الناشط السياسي لقمان سليم

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خارجية أمريكا تعقب ببيان على مقتل الناشط السياسي لقمان سليم خارجية أمريكا تعقب ببيان على مقتل الناشط السياسي لقمان سليم

جي بي سي نيوز :- عقّبت وزارة الخارجية الأمريكية على مقتل الناشط السياسي اللبناني، لقمان سليم معبرة عن إدانتها وحاثة المسؤولين اللبنانيين على محاسبة مرتكب هذه الأعمال.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية، قالت فيه: "تدين الولايات المتحدة اغتيال الناشط اللبناني البارز لقمان سليم في جنوب لبنان، وننضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى محاكمة قتلته بسرعة.."

وأضافت الخارجية في بيانها: "كرس السيد سليم حياته لإحداث تغيير إيجابي في لبنان وحارب بشجاعة من أجل العدالة والمساءلة وسيادة القانون في بلاده. إن اللجوء إلى العنف والتهديد والترهيب كوسيلة لتخريب حكم القانون أو قمع حرية التعبير والنشاط المدني عمل جبان وغير مقبول. ونحن نحث المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم القضاء والقادة السياسيين، على محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الهمجية بدون تأخير أو استثناء".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد نشرت تقريرا، الخميس، أوضحت فيه أن "العثور على الناشط لقمان سليم مقتولا داخل سيارته، بين بلدتي تفاحتا والعدوسية. وعلى الفور حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا في الحادث.. النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي رهيف رمضان، يتابع جريمة قتل الناشط لقمان سليم، وكلف على الفور الادلة الجنائية والطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة للكشف على الجثة والسيارة وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات".

سي ان ان 

جي بي سي نيوز

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