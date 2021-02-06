إثيوبيا: لا اتفاق جديد بشأن "سد النهضة" يحيد عن إعلان المبادئ الموقع عليها في مارس 2015

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مصراوي Masrawy

وكالات:

جدد وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بقلي، اليوم السبت، رفض إثيوبيا أي اتفاق يحيد عن إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي الموقع عليها في مارس 2015.

وقال الوزير الإثيوبي إن مشاكل خطيرة ظهرت في المفاوضات الثلاثية بسبب "حملة تشويه" للسد، لافتا إلى أن مصر والسودان لم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق بإثارة "آراء متناقضة".

وقال "يجري بناء سد النهضة بشكل سريع، ومن المتوقع أن يخزن السد 13.5 مليار متر مكعب من المياه في موسم الأمطار القادم".

وكان وزير الري السوداني، ياسر عباس، أكد أن أي ملء أحادي لخزان سد النهضة سيمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السودانى.

وأضاف وزير الري السوداني أن بلاده اقترحت توسيع مفاوضات سد النهضة لتشمل مع الاتحاد الإفريقي أوروبا وواشنطن وبعض الوسطاء.

وكان الوزير السوداني، أكد في تصريحات سابقة، أن سلامة نصف سكان السودان تعتمد على اتفاق آمن لملء سد النهضة.

وكان، وزير الخارجية، سامح شكري أكد خلال لقائه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه الأحد الماضي، أن القاهرة تريد التزامًا من إثيوبيا للتوصل لاتفاق قانوني حول سد النهضة.

وخلال اللقاء استعرض شكري موقف مصر بخصوص ملف السد، مؤكدًا استعداد مصر الدائم للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد على أن يقابله التزام مماثل من الجانب الإثيوبي، وذلك تنفيذا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.