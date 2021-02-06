صور.. تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في مستشفيات القليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

واصلت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم السبت، عمليات تطعيم الأطقم الطبية والتمريض في مستشفيات العزل والحميات والصدر، ضد فيروس كورونا المستجد.

تأتي الخطوة برعاية الدكتورة هاله زايد، والدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وشهد مستشفى حميات بنها اليوم تلقي الفريق الطبي للقاح، معربين عن شعورهم بالطمأنينة عند تلقي لقاح فيروس كورونا والذي وفرته وزارة الصحة لهم لمواجهة خطر تفشي كورونا المستجد، مؤكدين أنهم يثقون جيدا في وزارة الصحة، والتي تولي أهمية للأطقم الطبية لأنها خط الدفاع الأول ضد الفيروس، ولن تعطيهم اللقاح إلا إذا كانت على يقين من فاعليته، وأن ما يروج حول عدم فاعلية وأضرار اللقاح ما هي إلا شائعات مغرضة.

كانت الأطقم الطبية بمستشفى عزل قها بالقليوبية تلقت اللقاح في وقت سابق مع بدء حملة تطعيم وزارة الصحة ومن المنتظر خلال أيام تلقي الجرعة الثانية للطاقم الطبي بها بعد مرور 21 يوما على الجرعة الأولى.