صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية لـ"مؤتمر التنمية"

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جنوب سيناء - رضا السيد:

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ترافقه المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، اليوم السبت الاستعدادات الخاصة بانعقاد مؤتمر "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل" الذي يعقد صباح غد الأحد، بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، بحضور نخبة من الإعلاميين.

ويستعرض المؤتمر أهم المشروعات التي جرى تنفيذها على أرض المحافظة بمختلف القطاعات، إضافة إلى المشروعات المستقبلية.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بدورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة التي انطلقت منذ أمس مدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونخبة من كبار الإعلاميين.

وأوضح المحافظ أن الدورة تهدف إلى بناء وعي رشيد لدي الشباب في الصحف المختلفة من المهتمين بالإعلام الديني. والتواصل المستمر والربط بين الأئمة والواعظات والمثقفين من خلال شباب الإعلام الديني، لنشر ثقافة التثقيف الديني المستنير، ومواجهة التحديات التي تواجه الإعلام الديني.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه جرى التنسيق مع وزير الأوقاف لإطلاق قافلة دعوية تضم 10 واعظات لتجوب القرى والتجمعات البدوية في بداية مارس المقبل لنشر الفكر الوسطي وغرس الولاء والانتماء الوطني لدى مواطني هذه المناطق.

وأعلن المحافظ أنه سيجري تكريم الواعظات المشاركات في هذه القافلة الدعوية خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأشار إلى أنه كرم اليوم عدد من محرري الصحف الدينية والواعظات المشاركين في دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين بمدينة شرم الشيخ، بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.