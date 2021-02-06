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تأجيل محاكمة متهم بالاعتداء على موظفة وسرقتها فى دار السلام لـ 13 مارس

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تأجيل محاكمة متهم بالاعتداء على موظفة وسرقتها فى دار السلام لـ 13 مارس تأجيل محاكمة متهم بالاعتداء على موظفة وسرقتها فى دار السلام لـ 13 مارس

مصراوي Masrawy

07:14 م السبت 06 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة مبيض محارة بتهمة الاعتداء على موظفة فى دار السلام، لجلسة 13 مارس المقبل، حيث صدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "ب. س"، مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها "م. ف"، بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتي أغشي عليها، وما إن عادت إلي وعيها حتى فوجئت بكشف ملابسها عنها، وكان من شأن ذلك بث الرعب في نفس المجني عليها، وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من مواقعتها بغير رضاها.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للمجني عليها وكان ذلك بواسطة الإكراه الواقع عليها.

وتوصلت التحريات لصحة الواقعة على النحو الذي شهدت به المجني عليها، وأضافت بانصراف قصد المتهم من الضغط على عنقها الحيلولة دون استغاثتها لإتمام جريمة السرقة.

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