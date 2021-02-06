اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" ترحب بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي

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مصراوي Masrawy

بنغازي - (أ ش أ):

رحبت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي توج في جنيف باختيار مجلس رئاسي، ورئيس حكومة موحدة، واصفة ما حدث بـ"الإنجاز التاريخي".

وذكرت اللجنة، في بيان اليوم السبت، حول مباحثاتها المستمرة خلال الجولة السابعة، في الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجاري وفقا لبوابة الوسط الليبية - "نتقدم بالشكر إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعلى رأسها ستيفاني ويليامز، والفريق التابع لها على مجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي".

وأضافت اللجنة: "نثمن التزام القادة الميدانيين الكامل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020، والذي هيأ الظروف والأجواء المناسبة لمزيد من عمليات إطلاق المحتجزين وإنتاج عملية سياسية جادة، أدت إلى تشكيل مجلس رئاسي وتسمية رئيس حكومة وحدة وطنية".

وأكدت اللجنة، تنفيذ بنود وأحكام وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي.. مضيفة أنها تصر على المضي قدما في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فورا، مكررة مطالبتها إلى مجلس الأمن بمتابعة مخرجات مؤتمر برلين بإلزام الدول التابع لها المقاتلون الأجانب والمرتزقة بسحبهم فورا من الأراضي الليبية.

كما أعلنت اللجنة عملية البدء الفعلي في نزع الألغام ومخلفات الحرب بداية من 10 فبراير الجاري تمهيدا لفتح الطريق الساحلي، موضحة أن لجنتها الفرعية لإخلاء خطوط التماس ستباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي.

ولفت البيان إلى أن اللجنة ناقشت مع البعثة الأممية الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين الدوليين، وكذلك مناقشة تنظيم العمل الداخلي بين للجنة المركزية، واللجان الفرعية وتحديد المهام.