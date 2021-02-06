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سامي عبدالعزيز: قرار الإصلاح الاقتصادي الأهم في تاريخ .. كنا على وشك الإفلاس

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سامي عبدالعزيز: قرار الإصلاح الاقتصادي الأهم في تاريخ مصر.. كنا على وشك الإفلاس سامي عبدالعزيز: قرار الإصلاح الاقتصادي الأهم في تاريخ .. كنا على وشك الإفلاس

مصراوي Masrawy

06:53 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

قال سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إن الشباب في حاجة لإنعاش الذاكرة لما حدث بخصوص السنوات الماضية، وما واجهته من عقبات وتحديات.

وأكد عبدالعزيز، خلال كلمته في اليوم الثاني من فعاليات دورة الاعلام الديني والتحديات المعاصرة، السبت، بشرم الشيخ، إن مصر عام 2015 كانت على وشك الإفلاس، ولم يكن الاحتياط النقدي إطعام البلد لمدة شهرين، قائلًا: "الرئيس قرر المواجهة والمصارحة واتخذ قرارًا هو الأهم في تاريخ مصر، وهو قرار الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف عام 2017".

وأردف أن القرار كان هام وخطوة جادة في إصلاح الاقتصاد المصري، مضيفًا: "ناس كتير كانت ضد القرار، قولتلهم مستعد اتخلى عن منصبي لو لم ينفذ هذا القرار".

وشدد على أهمية دور الإعلام في تشكيل الوعي، مضيفًا: "لو كل واحد بس نقل لمن يتعامل معه ما مر به هذا البلد من تحديات على مدار التاريخ، أكيد الوضع سيتغير" مشيرًا إلى أنه خلال الـ11 عامًا الأخيرة لم تمر على مصر من قبل طوال تاريخها.

وتابع: "لو بتتعامل مع عدو خارجي هتتعامل معاه لأنه ظاهر، لكن لما يكون أفكار مسممة في عقل الدولة من الداخل، يمثل ذلك خطر كبير يكمن في تغييب العقل".

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