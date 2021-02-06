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للطيران: استمرار رحلات عودة المصريين من

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مصر للطيران: استمرار رحلات عودة المصريين من السعودية للطيران: استمرار رحلات عودة المصريين من

مصراوي Masrawy

06:49 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر في شركة للطيران، إن الشركة مستمرة في تسيير رحلات العودة من المملكة العربية ، لإعادة الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات إلى مصر، أثناء فترة تعليق الرحلات، مضيفة أنه لم يتم إعلان موعد تشغيل الرحلات مرة أخرى فور اتخاذ السلطات السعودية إجراءات جديدة.

وأضافت المصادر، أن الشركة تسيّر رحلات بشكل يومي لسفر الحالات الاستثانية، والتي تشمل كل من الأطباء وأسرهم والمواطنين السعوديين، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، على أن تنقل تلك الرحلات المصريين العالقين بالمطارات السعودية هناك، وغيرهم من الجنسيات الأخرى الراغبين في السفر من السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة سيّرت اليوم السبت، 5 رحلات استثنائية من مطار القاهرة الدولي إلى مطارات السعودية.

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