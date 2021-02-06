أخبار عاجلة

لجنة السلامة المرورية تنجح في رفع مستوى خدماتها على طرقات محافظة الداير -
"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة -
"عصابة سوسو".. حبس 3 متهمين بالإتجار في المخدرات ببنها -
صور.. السيطرة على حريق مستودع عجرود في السويس -
إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء والبحر الأحمر -
"الإفتاء": تلكؤ الموظف في إنجاز عمله خيانة للأمانة (فيديو) -
للعاملين بالمطاعم.. المنشآت السياحية تطلق دورات تدريبية مجانية "أونلاين" -
الأمن الروسي يعتقل شخصا بتهمة التواطؤ مع "داعش" -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 107.4 مليون حالة -
حفتر يؤكد للمنفي على دعم المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العثور على آثار إشعاعية في إيران يثير قلقًا عالميًّا

Print
العثور على آثار إشعاعية في إيران يثير قلقًا عالميًّا العثور على آثار إشعاعية في إيران يثير قلقًا عالميًّا
أدلّة جديدة عن وجود أنشطة نووية غير معلنة

العثور على آثار إشعاعية في إيران يثير قلقًا عالميًّا

عثر مفتشو الأمم المتحدة على أدلّة جديدة عن وجود أنشطة نووية غير معلنة في إيران، وذلك وفقاً لثلاثة دبلوماسيين؛ مما أثار تساؤلات جديدة حول نطاق طموحات إيران النووية.

وقال الدبلوماسيون إن العينات الماخوذة من موقعين خلال عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في الخريف الماضي تحتوي على آثار لمواد مشعّة يمكن أن تشير إلى أن إيران قامت بأعمال في مجال الأسلحة النووية، بناءً على مكان العثور عليها.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إيران عززت في الأشهر الأخيرة، أنشطتها النووية، منتهكة العديد من القيود في الاتفاقيات النووية، كما هددت طهران بتقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع اعتبارًا من وقت لاحق من هذا الشهر وأثارت هذه الخطوات قلقًا متزايدًا في واشنطن بشأن نوايا إيران النووية.

وأشار التقرير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها شكوك بأن إيران قامت بالتنقيب عن قرص معدني من اليورانيوم لإنشاء إحدى المواد الرئيسية في السلاح النووي، كما لديها شكوك بأن تكون إيران قد اختبرت موادَّ متفجرة شديدة الانفجار يمكن استخدامها لتفجير سلاح نووي.

وقال ديفيد أولبرايت مفتش الأسلحة السابق ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن: "اكتشاف المواد المشعة في هذه المواقع يشير إلى أن إيران لديها بالفعل مواد نووية غير معلنة، على الرغم من نفيها، كما أن ذلك قد يشير إلى أن إيران لديها بالفعل برنامج أسلحة نووية في الماضي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لجنة السلامة المرورية تنجح في رفع مستوى خدماتها على طرقات محافظة الداير

لجنة السلامة المرورية تنجح في رفع مستوى خدماتها على طرقات محافظة الداير

"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة

"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة

الفريق الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويناقش مستجدات الأوضاع

الفريق الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويناقش مستجدات الأوضاع

فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا

فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا

شبكة عيون الإخبارية