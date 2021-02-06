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الرئيس الأفغاني يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي عملية السلام والعلاقات الثنائية

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الرئيس الأفغاني يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي عملية السلام والعلاقات الثنائية الرئيس الأفغاني يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي عملية السلام والعلاقات الثنائية

مصراوي Masrawy

09:22 ص السبت 06 فبراير 2021

كابول- (أ ش أ):

ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال محادثة هاتفية، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، عملية السلام والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وأفغانستان.

ووفقا للقصر الرئاسي الأفغاني، شدد لويد أوستن على دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعملية سلام طويلة الأمد ووقف إطلاق نار دائم في أفغانستان.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية، اليوم السبت.

من ناحية أخرى، ناقش معصوم ستانيكزاي كبير مفاوضي الأفغانية، في اجتماع افتراضي مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الاجتماعيين، الإجماع الوطني والإقليمي والدولي الذي تم التوصل إليه بشأن عملية السلام الأفغانية، وركز على ضرورة تعزيز المؤسسات الوطنية خلال عملية السلام، مؤكدا أن الاندفاع في عملية السلام يعرض مصالح الشعب الأفغاني للخطر.

وبحث المشاركون من 34 إقليما، في الاجتماع الافتراضي، أسباب الركود في عملية السلام، والحفاظ على الإنجازات في العقدين الماضيين، كما تبدلوا الآراء ووجهات النظر مع فريق الحكومة التفاوضي، وطالبوا بأن يكون التركيز الآن على الحد من العنف.لبان تجاه اتفاق.​

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