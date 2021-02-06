أخبار عاجلة

لجنة السلامة المرورية تنجح في رفع مستوى خدماتها على طرقات محافظة الداير -
"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة -
"عصابة سوسو".. حبس 3 متهمين بالإتجار في المخدرات ببنها -
صور.. السيطرة على حريق مستودع عجرود في السويس -
إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء والبحر الأحمر -
"الإفتاء": تلكؤ الموظف في إنجاز عمله خيانة للأمانة (فيديو) -
للعاملين بالمطاعم.. المنشآت السياحية تطلق دورات تدريبية مجانية "أونلاين" -
الأمن الروسي يعتقل شخصا بتهمة التواطؤ مع "داعش" -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 107.4 مليون حالة -
حفتر يؤكد للمنفي على دعم المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ألمانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

Print
ألمانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد ألمانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

مصراوي Masrawy

08:47 ص السبت 06 فبراير 2021

برلين- (د ب أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 10 آلاف و485 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم السبت الماضي 12 ألفا و321 حالة.

وسجل المعهد 689 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 794 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم السبت 3ر77 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و275 ألفا و394 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 61 ألفا و286 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليونين و20 ألفا و900 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 93ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 93 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

شبكة عيون الإخبارية