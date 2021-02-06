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الصين تعلن عن تفش لأنفلونزا الطيور في مقاطعة جيانغسو شرقي البلاد

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الصين تعلن عن تفش لأنفلونزا الطيور في مقاطعة جيانغسو شرقي البلاد الصين تعلن عن تفش لأنفلونزا الطيور في مقاطعة جيانغسو شرقي البلاد

مصراوي Masrawy

08:25 ص السبت 06 فبراير 2021

بكين- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية عن تفش لأنفلونزا الطيور "إتش5 إن 8" في مدينة ليانيونقانغ الساحلية في مقاطعة جيانغسو بشرقي البلاد.

وذكرت الوزارة –في بيان اليوم- أنه تم اكتشاف أنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين طيور برية في منطقة ذات مناظر خلابة في المدينة، مشيرة إلى أن 17 طائرا بريا من إجمالي 647 طائرا أصيبوا ونفقوا حتى الآن.

وفعلت السلطات المحلية الاستجابة الطارئة، وقامت بتعقيم المنطقة والتخلص من جميع الطيور النافقة بأمان.

يشار إلى أن "إتش5 إن 8" هو نوع من فيروس الأنفلونزا "إيه" (المعروف أيضا باسم فيروس أنفلونزا الطيور)، وبالرغم من أنه لا يحمل سوى مخاطر منخفضة للبشر، إلا أنه شديد الخطورة على الطيور البرية والدواجن.

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