التنمية" و"مواجهة التطرف" أبرز أنشطة قصور الثقافة فرع الجيزة

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مصراوي Masrawy

القاهرة- (أ ش أ):

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة حيث تصدر دور التنمية وأهميتها وضرورة مواجهة التطرف هذه الأنشطة.

وناقشت مكتبة القطوري كتابا بعنوان "إدارة التنمية" تأليف جورج جانيت، وتناولت الكاتبة عدة محاور منها معنى إدارة التنمية، دور الزراعة في التنمية، دور السكان فى معادلة التنمية، وأهمية التعليم للتنمية إدارة قطاع الأعمال العام.

ونفذ بيت ثقافة صفط اللبن ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين بعنوان "لا للتطرف والعنف" باستخدام الألوان المختلفة، بينما ناقش بيت ثقافة طموه قصة بعنوان "الديك الذهبي" تأليف الكسندر بوشكين.

وناقشت مكتبة دور التربية كتابا بعنوان "احب مساعدة الآخرين"، تناول التأكيد على أهمية مساعدة الآخرين وخصوصاً الأم والأخوات وحث الأطفال على المساعدة، كما ناقشت مكتبة الاقواز كتاب بعنوان "هوية الثقافة العربية" للكاتب أحمد ابو زيد.​