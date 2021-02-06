​خطة للعلاج وقش الأرز.. حديقة حيوان الجيزة تواجه تقلبات الطقس

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

كشفت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه منذ إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية تساقط الأمطار لمدة 5 أيام من الثلاثاء الماضي حتى السبت المقبل، استعدت الحديقة بخطة طبية وعلاجية تتمثل في الانتشار الدائم والمرور المكثف من قبل الأطباء البيطريين.

وقالت صابر لـ"مصراوي"، إنه تم الاستعانة بقش الأرز لتوزيعه على بيوت الحيوانات بجانب فتح المبيت لهم، مشيرة إلى تغطية لوحات الكهرباء عند شدة الأمطار وفقًا للإمكانيات المتاحة.

وأضافت مديرة حديقة الحيوان، أنه تم الاستعانة بالأغذية الغنية بالبروتين خصوصًا البطاطا والتفاح والمشروبات الدافئة، لافتة إلى المرور المكثف من الفرق الطبية وقياس درجة حرارة الحيوانات تحديدًا الشمبانزي والقردة.

وتابعت: "تم فتح خط متواصل مع كافة الأجهزة من رجال الحماية المدنية والإسعاف والأمن، للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث"، مؤكدة أن البرد هو العدو الأول للحيوانات.

وأشارت مديرة الحديقة، إلى أن قش الأرز يزيد السعرات الحرارية والطاقة للحيوانات، منوهة إلى وضع أكياس في بيوت الأسود والسباع، بجانب الدفع بعناصر الحديقة حال تجمع الأمطار بالقرب من مبيت الحيوانات.