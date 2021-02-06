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بايدن يخالف التقاليد ويمنع من الحصول على تقارير استخباراتية

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بايدن يخالف التقاليد ويمنع ترامب من الحصول على تقارير استخباراتية بايدن يخالف التقاليد ويمنع من الحصول على تقارير استخباراتية

مصراوي Masrawy

05:55 ص السبت 06 فبراير 2021

واشنطن- (د ب أ):
رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن منح سلفه دونالد إمكانية الوصول المستمر إلى المعلومات الاستخباراتية السرية، كما هو معتاد.

وقال بايدن في مقابلة مع "سي بي إس" التلفزيونية نشرت مساء الجمعة إن ترامب أظهر "سلوكا خاطئا" ويمكن أن يسرب معلومات سرية.

ورفض بايدن التكهن بما قد يحدث، لكنه قال إن ترامب ببساطة لم يعد بحاجة إلى المعلومات.

وشدد الرئيس على أن تقييمه لا علاقة له بتحريض ترامب لأنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في أوائل الشهر الماضي.

وتساءل بايدن "ما قيمة إعطائه إيجازات استخباراتية، ما هو تأثيره على الإطلاق، بخلاف حقيقة أنه قد يخطأ ويقول شيئًا ما؟"

ومن المقرر أن تُذاع مقابلته مع شبكة "سي بي إس" قبل مباراة دوري كرة القدم الأمريكية يوم الأحد.

وعادة ما يستمر الرؤساء الأمريكيون السابقون في الحصول على تقارير استخباراتية سرية ، ولكن قبل أن يحصل عليها ترامب ، يجب أن يوافق بايدن.

واتهم منتقدون ترامب بالكشف عن معلومات سرية عدة مرات أثناء شغل منصب الرئيس.​

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