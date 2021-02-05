مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقيت ربة منزل، تقيم بمدينة بيلا في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مصرعها، أسفل عجلات القطار المتجه إلى محطة كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وصول ربة منزل، في نهاية العقد الرابع من عمرها، تدعى "ص.ا.ا"، وتقيم بمدينة بيلا، إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، إدعاء حادث قطار.

وتبين من التحقيقات الأولية أن السيدة المتوفية، أثناء ركوبها القطار القادم من محطة شربين بمحافظة الدقهلية، والمتجه إلى محطة كفر الشيخ، في محطة قطار بيلا، انزلقت قدماها أسفل القطار، ما أدى إلى وفاتها في الحال.