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شرطة القصيم تحدد هوية مسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات

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شرطة القصيم تحدد هوية مسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات شرطة القصيم تحدد هوية مسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات
داخل إحدى الاستراحات وصاحب المنشأة وتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحقهم

شرطة القصيم تحدد هوية مسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس لتجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل المستجد (كوفيد - 19)، داخل إحدى الاستراحات، وقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وصاحب المنشأة، وكل من حضر، وتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحقهم.

وأضاف المقدم السحيباني أنه تم تحديد هوية من قام بتوثيق التجمع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمثل جريمة وفق نظام الجرائم المعلوماتية، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.القصيم فيروس كورونا الجديد منطقة القصيم شرطة القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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