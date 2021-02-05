"مصراوي" يفوز بالجائزة الأولى للمركز الدولي للصحفيين عن فئة الصحافة العلمية

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

فاز الزميل أحمد جمعة، المحرر في قسم الأخبار بمؤسسة "أونا" التي تضم (مصراوي، والكونسلتو، وشيفت) بالجائزة الأولى للمركز الدولي للصحفيين لإعداد تقارير حول فيروس كورونا المستجد باللغة العربية، عن قصته المنشورة بموقع "مصراوي" في فئة "الصحافة العلمية".

وأعلن المركز الدولي للصحفيين رسميًا أسماء الفائزين بمسابقة التقارير الصحفية حول فيروس كورونا كالتالي:

عن فئة الصحافة العلمية:

المركز الأول: أحمد جمعة

المركز الثاني: سمر مدحت

المركز الثالث: منّة عبدالرازق

عن فئة الشفافية والجريمة والفساد:

المركز الأول: رانيا عبدالله

المركز الثاني: حازم المازوني

المركز الثالث: محمد بسيكي

عن فئة الأعمال والاقتصاد وعدم المساواة:

المركز الأول: خولة بوكريم

المركز الثاني: هايدي حمدي

المركز الثالث: رانيا العبدالله

يشار إلى أن المركز الدولي للصحفيين (ICFJ International Center for Journalists) هو مؤسسة غير ربحية، تهدف إلى خدمة وتطوير الصحفيين وتقديم لهم دورات لتطوير الأداء الصحفي حول العالم، ويقع مركزهم في واشنطن العاصمة، ويروج لفكرة أهمية استقلال وسائل الإعلام لتحسين التفاعل الثقافي في المجتمعات، ويعمل منذ عام 1984 مع أكثر من 70000 صحافي من 180 بلدا خلال 27 عاما، وكان الهدف رفع مستوى الصحافة في العالم.

لقراءة القصة الفائزة:

- رحلة البحث عن سرير لمريض "كورونا".. مشقة قد تنتهي بوفاة (تقرير)

ونشر "جمعة" عددًا من القصص والأخبار المتعلقة بأزمة الوباء في مصر كان منها:

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من مدينة الفيروس الغامض.. مصريون يروون حكايات الرعب في ووهان الصين

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