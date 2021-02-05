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الهجرة: تفعيل غرفة العمليات لتلقي طلبات الراغبين في العودة لمصر

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الهجرة: تفعيل غرفة العمليات لتلقي طلبات الراغبين في العودة لمصر الهجرة: تفعيل غرفة العمليات لتلقي طلبات الراغبين في العودة لمصر

مصراوي Masrawy

11:08 ص الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفعيل غرفة عمليات الوزارة لتسجيل طلبات المواطنين العالقين في الإمارات وسلطنة عمان الراغبين في العودة إلى .

وأوضحت مكرم، في بيان، تلقي الوزارة رغبات بالعودة في الوقت الحالي لمصر بسبب عدم تمكنهم من تحمل تكاليف الإقامة في أعقاب إعلان دولة الكويت وقف استقبال غير مواطنيها لمدة أسبوعين مبدئيًا، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المستجد (كوفيد-19).

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه فور تسجيل الأعداد سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للتفاوض مع شركات السياحة لبحث مدى إمكانية عودة المواطنين الراغبين من دول الترانزيت على نفس الشركات التي سافروا من خلالها.

وأضاف البيان، أنه فيما يتعلق بطلباتهم لتسهيل إجراء تحليل الـpcr للدخول إلى مصر، ستقوم الوزارة استنادا إلى الأعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءهم للاختبار في ضوء الظروف الإنسانية والموقف الطارئ لتعديل خطط السفر.

وتطالب الوزيرة المواطنين -الراغبين في العودة- بتسجيل بياناتهم بالتفصيل خاصة اسم الدولة الموجود فيها حاليا واسم شركة السياحة التي سافر عبرها، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6

كما تتيح غرفة عمليات وزارة الهجرة عدة وسائل للتواصل مع العالقين بالخارج على النحو التالي:

- مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك:

‏https://www.facebook.com/Moemigegy/

البريد الإلكتروني: Egyexpcare2020@gmail.com

خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210

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