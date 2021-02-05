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‏واشنطن تدين اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم

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‏واشنطن تدين اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم ‏واشنطن تدين اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم

مصراوي Masrawy

12:34 ص الجمعة 05 فبراير 2021

وكالات:
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن إدانته "للاغتيال الشنيع" للناشط اللبناني لقمان سليم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وعُثِر على لقمان (59 عامًا)، الخميس، غارقًا في دمائه بسيارته في منطقة الزهراني، جنوب لبنان، بعد إصابته بـ 5 رصاصات؛ (أربعة في الرأس وواحدة في الظهر، حسبما كشف الطب الشرعي اللبناني.
ونقلت قناة لبنانية عن مصادر وصفتها بالأمنية دون أن تُسمها، الخميس، إن لقمان استأجر السيارة في 30 ديسمبر الفائت، من مكتب الشركة اليابانية في مدينة خلدة، بدلًا من أخرى سلمته إيّاها قبلها بيوم لكنه اكتشف خللًا بها.وبحسب "الجديد"، فإن السيارة التي استأجرها لقمان وشهدت جريمة اغتياله لم تكن مُراقبة أو مزوّدة بجهاز تعقّب. وكانت سوداء اللون من طراز تويوتا كورولا.

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