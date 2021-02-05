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ضبط كيان تعليمى وهمى للنصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية بالجيزة

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ضبط كيان تعليمى وهمى للنصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية بالجيزة ضبط كيان تعليمى وهمى للنصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية بالجيزة

مصراوي Masrawy

11:46 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بالعمرانية، وايتغلال ذلك الكيان لممارسة النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية.
وأكدت التحريات قيامة بالإعلان عنها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، زاعماً كونه وكيلاً لجامعة دولية فى منح دورات تعليمية وإصدار شهادات بتخصصات مختلفة، وأن تلك الشهادات التى يمنحها للدارسين تمكنهم من العمل فى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة) نظير حصوله على مبالغ مالية.
بمداهمة المقر عثر داخل الكيان بحضوره على عدد من الشهادات باللغة الإنجليزية منسوبة لإحدى الأكاديميات الدولية– عدد من شهادات الخبرة بأسماء أشخاص – عدد من إستمارات الإلتحاق بذلك الكيان– مجموعة من الأوراق والمستندات الخاصة بنشاط الكيان).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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