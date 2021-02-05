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الأمن يكشف ملابسات سحل "سيدة الهرم"

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الأمن يكشف ملابسات فيديو سحل "سيدة الهرم" الأمن يكشف ملابسات سحل "سيدة الهرم"

مصراوي Masrawy

11:36 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى بشأن سحل سيدة ونجلها بمنطقة الطالبية.

وتبين بالفحص وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بين كلٍ من طرف أول ( ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) وطرف ثانى (ربتى منزل، مالك شركة – مقيمين بدائرة القسم).

وأنه قد تبلغ من الطرف الأول بتضررها من الطرف الثانى لتعديهم عليها بالضرب محدثين إصابتها (بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم) بسبب حدوث مشادة كلامية بينها وبين إحدى ربتى المنزل من الطرف الثانى، تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها باقى الطرف الثانى وذلك لوجود خلافات سابقة بين الطرف الأول وربة المنزل الأخرى من الطرف الثانى على العقار سكن الطرف الأول والذى آل إليهما وآخرين بالميراث، وتدخل مالك الشركة لشرائه، إلا أن الطرف الأول رفضت.

وفي وقت لاحق تبلغ من إحدى ربتى المنزل من الطرف الثانى بتضررها من الطرف الأول لقيامها بالتعدى عليها بالسب ووضع كاميرة مراقبة موجهة إلى الشقة سكنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من الطرف الثانى وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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