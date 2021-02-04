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نتنياهو يدرج عضوا مسلما بقائمة حزب الليكود في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية

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نتنياهو يدرج عضوا مسلما بقائمة حزب الليكود في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية نتنياهو يدرج عضوا مسلما بقائمة حزب الليكود في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية

مصراوي Masrawy

11:13 م الخميس 04 فبراير 2021

تل ابيب - ( دب ا):
أعلن حزب الليكود القومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سوف يدرج اول عضو مسلم بالحزب في القائمة التي سوف يخوض بها الانتخابات البرلمانية.

وادرج نتنياهو التربوي نائل الزعبي البالغ من العمر 49 عاما على قائمة الحزب قبل انتخابات الكنيست في 23 مارس المقبل،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي بيان صدر مساء اليوم الخميس ، قال نتنياهو إن الزعبي سيقود جهود الحزب بشأن السياسة المتعلقة بالمواطنين العرب في إسرائيل بما في ذلك الحد من العنف وتحسين التعليم.

ويشن نتنياهو الذي يسعى لانتخابه للمرة الرابعة خلال عامين ، حملة من أجل كسب اصوات الجالية العربية في إسرائيل في محاولة لإقامة علاقات جديدة. ومع ذلك ، أظهر استطلاع حديث للرأي أن الغالبية تشكك في صدق توجهه ، وتشير إلى تصريحات نارية أدلى بها في الحملات السابقة.

وبحسب استطلاع للرأي ،فإن واحدا من كل أربعة عرب إسرائيليين منفتح على العلاقات مع نتنياهو.

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