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جازان.. برنامج لتحسين بيئة العمل في مستشفيي "العارضة وأبو عريش"

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باستبدال جميع النماذج الإشرافية والفنية بقسم التغذية من ورقي إلى إلكتروني

جازان.. برنامج لتحسين بيئة العمل في مستشفيي

قالت "صحة جازان" إن مستشفى أبوعريش ومستشفى العارضة ممثلاً بقسم التغذية، نفذا برنامجاً لتحسين بيئة العمل لمنسوبيهما وذلك باستبدال جميع النماذج الإشرافية والفنية بالقسم من ورقي إلى نماذج إلكترونية، وتسهيل الوصول إليه من قبل منسوبي القسم.

وذكرت أن البرنامج يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تفعيل التعاملات الإلكترونية التي هي الأساس في جميع الإجراءات التي تطبق في المنشآت الحكومية، سواء الصحية أو غيرها.

وأضافت أن البرنامج يعزز من إنتاجية الموظف ومعرفة الخلل ومعالجته وفقاً لبيانات وأرقام، ويسهل عمل خطط تحسينية لها، وأيضاً سهولة الحصول على تقارير دورية عن حالة القسم وتطوره شهرياً وسنوياً.

جازان صحة جازان وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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